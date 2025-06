UPDATE: Polizei kündigt Kontrollen an Schulen an

Geplant seien Kontrollen an zahlreichen Schulen. Die Polizei möchte unter anderem überprüfen, ob sich Erwachsene an die Regeln halten, was die Sicherheit auf dem Schulweg angeht oder auch die Themen Geschwindigkeit, Elterntaxis und Handy am Steuer. Viele der Einsatzorte wurden nach Hinweisen aus der Bevölkerung ausgewählt, heißt es. Den Aktionstag „sicher.mobil.leben“ gibt es bereits seit sieben Jahren. Er läuft länderübergreifend in fast ganz Deutschland. Jedes Jahr gibt es einen anderen Schwerpunkt. In diesem Jahr geht es um die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr.





Die Bilanz Polizei für Mülheim:

In unserer Stadt gab es Kontrollen an drei Stellen

Fünf PKW-Fahrer wurden mit zu hohem Tempo erwischt

Sieben Parkverstöße (Elterntaxis) im Umfeld von Schulen und Kitas wurden geahndet





In Essen und Mülheim gab es insgesamt 200 Ansprachen wegen Fehlverhaltens von Verkehrsteilnehmern.