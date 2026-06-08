UPDATE: Hubschrauber über Saarn sucht Vermissten

+++Update: 12.30: Der Mann wurde gefunden und es geht ihm gut. Er hat sich in der Nähe des Seniorenheimes auf einem Spielplatz aufgehalten.+++

+++Update 8.30: Die Suche mit dem Hubschrauber ist beendet. Jetzt wird mit einem Hund weitergesucht. Der Mann ist schlecht zu Fuß und verwirrt, wenn er gesehen wird bitte bei der Polizei melden. Der Mann lebt im Seniorenheim Christopherus Quartier.+++

Über Mülheim Saarn/Broich ist aktuell ein Hubschrauber im Einsatz. Es wird ein dementer älterer Mann aus einem Pflegeheim gesucht.