UPDATE: Doppelte Probleme im Nahverkehr
+++ UPDATE 16:30 Uhr - Die Störungen auf S3 und U18 sind behoben +++
Wer heute (20.4.) mit dem Nahverkehr von Mülheim nach Essen oder umgekehrt fahren möchte, hat gleich an zwei Stellen Probleme. Seit heute Morgen fährt die S3 wegen Vandalismusschäden nicht zwischen Oberhausen und Mülheim. Auch auf der U18 gibt es Störungen.
Veröffentlicht: Montag, 20.04.2026 14:33
Seit den Mittagsstunden ist eine Weiche defekt. Zwischen der Haltestelle Wickenburgstraße in Essen und Mülheim Hauptbahnhof fahren Ersatzbusse.
Alternativ können Pendler auf die Züge der Bahnlinie RE49 ausweichen. Diese steuern auch die Haltepunkte Essen-Frohnhausen und Mülheim-West außer der Reihe an.
Laut Bahn soll die Reparatur gegen 17 Uhr abgeschlossen sein. Laut Portal zuginfo.nrw ist die Reparatur abgeschlossen. Die S3 soll in Kürze wieder fahren.