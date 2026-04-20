UPDATE: Doppelte Probleme im Nahverkehr

+++ UPDATE 16:30 Uhr - Die Störungen auf S3 und U18 sind behoben +++





Wer heute (20.4.) mit dem Nahverkehr von Mülheim nach Essen oder umgekehrt fahren möchte, hat gleich an zwei Stellen Probleme. Seit heute Morgen fährt die S3 wegen Vandalismusschäden nicht zwischen Oberhausen und Mülheim. Auch auf der U18 gibt es Störungen.