UPDATE: Blindgängersuche auf Vallourec-Gelände

+++ UPDATE 28.1.: Die Stadt gibt Entwarnung. Bei der Suche wurden keine Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden +++





Ab Dienstag (13.1.) durchsucht der Kampfmittelbeseitigungsdienst das alte Vallourec-Gelände nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Arbeiten sind Teil der Vorbereitung für den neuen CTP-Gewerbepark.