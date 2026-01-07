UPDATE: Auto in Flammen - Einsatz in Heißen

Gegen 8:45 Uhr fing ein Benzin-Auto im Motorraum Feuer. Der Besitzer bemerkte die Flammen und rief sofort die Feuerwehr. Das Feuer sprang auf ein daneben stehendes E-Auto über. Die Einsatzkräfte löschten beide Fahrzeuge mit Atemschutz. Besonders das E-Auto kontrollierten sie gründlich: Die Batterie kann bei Bränden gefährlich werden. Eine Gefahr konnten die Feuerwehrleute aber ausschließen. Wegen des Löschwassers und der aktuellen Temperaturen sperrten sie den Bereich wegen Rutschgefahr ab.





Erst am Montagabend hatte ein Auto in Mülheim gebrannt. Der Einsatz spielte sich im Stadthafen in der Innenstadt ab. Auch in den Wochen davor kam es bei uns in der Stadt zu mehreren Autobränden. Die Polizei untersucht, ob technische Defekte die Flammen ausgelöst haben oder jemand mit Absicht die Fahrzeuge in Brand gesetzt hat.