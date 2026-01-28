UPDATE: A52 wohl länger Richtung Essen gesperrt

Laut Autobahn GmbH gibt es Schäden an einer Übergangskonstruktion. Das ist üblicherweise ein Übergang zwischen der festen Fahrbahn und der Brücke.





Das Verkehrslagezentrum des Landes gibt derzeit eine Ende der Sperrung für den 9. Februar an. Über das Portal gibt es jetzt auch detaillierte Infos. Demnach ist auch die Abfahrt Breitscheid selbst dicht. Ein Wechsel von A3 und A52 auf die B1 Richtung Mülheim ist nicht möglich. Eine Bestätigung seitens der Autobahn GmbH steht weiterhin aus.





Eine Reparatur oder das Ersetzen des Teils sei eine Frage von Wochen, sobald das Ersatzteil eingetroffen sei, sagt die Autobahn GmbH.