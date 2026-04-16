© Ingo Otto / FUNKE Foto Services
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UPDATE: 91-jähriger Mülheimer gefunden
+++ UPDATE 14.30 Uhr - Der Senior ist wohlbehalten in Speldorf aufgetaucht. Eine Passantin hatte ihn erkannt. Laut Polizei ist er jetzt wieder in seiner Seniorenunterkunft +++
In Mülheim wird seit gestern Mittag (15.4.) ein 91-jähriger Mann vermisst. Das hat uns die Polizei auf Nachfrage gesagt. Der Senior war in der Nacht unter anderem mit Hilfe eines Hubschraubers gesucht worden.
Veröffentlicht: Donnerstag, 16.04.2026 12:36
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Laut einer Polizeisprecherin hat der 91-Jährige gestern Mittag um 14 Uhr ein Seniorenzentrum an der Hingbergstraße verlassen um spazieren zu gehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Laut Polizei trug der Mann zuletzt eine graue Jacke, eine Jeans und eine Mütze.
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