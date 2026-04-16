UPDATE: 91-jähriger Mülheimer gefunden

+++ UPDATE 14.30 Uhr - Der Senior ist wohlbehalten in Speldorf aufgetaucht. Eine Passantin hatte ihn erkannt. Laut Polizei ist er jetzt wieder in seiner Seniorenunterkunft +++





In Mülheim wird seit gestern Mittag (15.4.) ein 91-jähriger Mann vermisst. Das hat uns die Polizei auf Nachfrage gesagt. Der Senior war in der Nacht unter anderem mit Hilfe eines Hubschraubers gesucht worden.