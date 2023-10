UPDATE (12 Uhr): Feuer in Innenstadt gelöscht, Polizei ermittelt

Das Feuer war im 4.Obergeschoss in einem Zimmer ausgebrochen. Ein Mensch hat sich dabei schwer verletzt, wurde bewusstlos aus dem Gebäude gerettet und schwebt laut Mülheimer Feuerwehr immer noch in Lebensgefahr (Stand 12 Uhr). Auch einige andere Bewohner wurden über zwei Drehleitern aus dem Gebäude gerettet. Das Deutsche Rote Kreuz und andere brachten insgesamt 18 Betroffene in die umliegenden Krankenhäuser. Weil die Zahl so hoch ist, sprechen die Einsatzkräfte von einem "Massenanfall von Verletzten". Wobei die Feuerwehr noch nicht sagen konnte, ob die Betroffenen nur zur Kontrolle im Krankenhaus sind oder auch durch das Feuer verletzt wurden.

Großeinsatz mit zahlreichen Helfern

Der Einsatz dauerte bis zur Mittagszeit. Die Polizei sucht jetzt nach der Brandursache. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Zum Einsatz kamen zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, der Löschzug Broich der Freiwilligen Feuerwehr sowie eine Vielzahl von Rettungs- und Krankenwagen der Mülheimer Hilfsorganisationen (DRK, JUH, MHD). Der ehrenamtliche Löschzug Heissen stellte währenddessen den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.





Wegen des Feuerwehreinsatzes kam es heute morgen zu vielen Staus im Bereich der Mülheimer Innenstadt.