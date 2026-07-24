Unterwegs mit Laura und Kim: Unsere Campingtour durch NRW
Drei Campingplätze, vier Tage und jede Menge Camping-Abenteuer: Laura und Kim sind mit dem Wohnmobil durch NRW unterwegs. Vom Niederrhein über die Eifel bis ins Münsterland testen sie Stellplätze, Freizeitangebote und das echte Camperleben.
Veröffentlicht: Freitag, 24.07.2026 08:14
Laura und Kim machen den Camping-Check
Was darf beim Campen auf keinen Fall fehlen? Wie klappt das Leben im Wohnmobil und welcher Campingplatz bietet das beste Urlaubsgefühl direkt vor der Haustür? Laura und Kim wollten es genau wissen und sind deshalb gemeinsam zu einer Campingtour durch Nordrhein-Westfalen aufgebrochen. Nach einem gemeinsamen Großeinkauf ging es mit dem Wohnmobil zu drei ganz unterschiedlichen Campingplätzen: an den Wisseler See am Niederrhein, zum Freilinger See in der Eifel und schließlich ins Münsterland.
1. Station: Ferien- und Campingpark Wisseler See
Der erste Halt führte Laura und Kim nach Kalkar an den Niederrhein. Der Ferien- und Campingpark liegt direkt am Wisseler See und bietet neben unterschiedlichen Stellplätzen und Ferienunterkünften auch einen Sandstrand. Wer nicht nur entspannen möchte, findet rund um den See zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Dazu gehören unter anderem Wassersportangebote, ein Boots- und SUP-Verleih, Spielplätze, Beachvolleyball sowie gastronomische Angebote mit Restaurant, Bar und Biergarten.
2. Station: Eifel-Camp am Freilinger See
Nach dem ersten gemeinsamen Morgen im Wohnmobil hieß es wieder zusammenpacken. Die nächste Station war das Eifel-Camp am Freilinger See bei Blankenheim. Der Campingplatz liegt direkt zwischen Wald und Wasser. Neben klassischen Stell- und Zeltplätzen gibt es dort unter anderem Luxusplätze mit eigenem Bad, Campinghütten, Naturwagen und Eifel-Lodges. Der Freilinger See lädt zum Schwimmen, Paddeln, Tauchen und Angeln ein. Für Familien gibt es außerdem Spielplätze, Sportanlagen und während der NRW-Ferien ein Animationsprogramm. Mehr Informationen zum Eifel-Camp.
3. Station: Campingpark Heidewald in Sassenberg
Zum Abschluss ihrer Tour ging es für Laura und Kim nach Sassenberg ins Münsterland. Der Campingpark Heidewald liegt im Naherholungsgebiet am Feldmarksee und bietet Stellplätze für Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile. Wer Camping einmal anders erleben möchte, kann dort auch in einem Tiny House, einem Iglu, einem Safari-Zelt, einem Schäferwagen oder einem Schlaffass übernachten. Für Ausflüge bieten sich der nahe gelegene Feldmarksee und die zahlreichen Radwege im Münsterland an. Mehr Informationen zum Campingpark Heidewald.