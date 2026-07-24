Was darf beim Campen auf keinen Fall fehlen? Wie klappt das Leben im Wohnmobil und welcher Campingplatz bietet das beste Urlaubsgefühl direkt vor der Haustür? Laura und Kim wollten es genau wissen und sind deshalb gemeinsam zu einer Campingtour durch Nordrhein-Westfalen aufgebrochen. Nach einem gemeinsamen Großeinkauf ging es mit dem Wohnmobil zu drei ganz unterschiedlichen Campingplätzen: an den Wisseler See am Niederrhein, zum Freilinger See in der Eifel und schließlich ins Münsterland.