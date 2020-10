Unternehmen suchen Mitarbeiter

Gesucht wird vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen und in der Produktion und Fertigung. Laut Agentur für Arbeit ist die Zahl der Arbeitslosen in Mülheim im Oktober leicht gesunken, um 2,1 Prozentpunkte. Aktuell gibt es in Mülheim 7.494 Menschen ohne Job. Im Vergleich zum Oktober im vergangenen Jahr sind das im Corona-Krisenjahr fast 24 Prozent mehr.

Die Arbeitslosenquote liegt damit zur Zeit bei 8,7 Prozent.