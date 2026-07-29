Unser Tipp: Die Top-5 Radstrecken in NRW
Nordrhein-Westfalen bietet Radfahrern eine erstaunliche Vielfalt: von aussichtsreichen Bahntrassen über entspannte Flussradwege bis hin zu kulturhistorischen Themenrouten. Wer NRW auf zwei Rädern entdecken möchte, findet mit der Wasserburgen-Route, dem RuhrtalRadweg, der Römer-Lippe-Route, dem Vennbahn-Radweg und den Panorama-Radwegen im Bergischen Land fünf besonders abwechslungsreiche Strecken. Jede dieser Routen hat ihren eigenen Charakter und zeigt eine andere Seite des Landes.
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Wasserburgen-Route: Radfahren durch das historische Rheinland
Die Wasserburgen-Route gehört zu den bekanntesten Themenradwegen in NRW und führt durch das Rheinland, die Eifel und die Jülicher Börde. Ihr Markenzeichen sind die zahlreichen historischen Anlagen entlang der Strecke: Mehr als 120 Wasserburgen, Schlösser und Herrensitze machen die Route besonders attraktiv für Kulturinteressierte und Genussradler. Je nach Planung kann die Route bis zu 380 Kilometer lang sein. Zu den Höhepunkten zählen die Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl, die zum UNESCO-Welterbe gehören. Wer Burgenromantik, rheinische Geschichte und abwechslungsreiche Landschaften miteinander verbinden möchte, findet hier eine der schönsten Radrouten des Landes.
RuhrtalRadweg: Vom Sauerland bis ins Ruhrgebiet
Der RuhrtalRadweg verbindet auf rund 240 Kilometern die Ruhrquelle in Winterberg mit der Rheinorange in Duisburg. Damit führt er vom Sauerland bis an den Rhein und zeigt unterwegs eindrucksvoll, wie vielfältig NRW ist. Zunächst prägen grüne Flusslandschaften und Mittelgebirgscharakter die Strecke, später folgen historische Städte, Industriedenkmäler und urbane Uferzonen. Besonders angenehm ist, dass die Route insgesamt dem Flussverlauf folgt und nach den ersten etwas anspruchsvolleren Kilometern überwiegend flach verläuft. Der RuhrtalRadweg gilt zudem als ADFC-Vier-Sterne-Qualitätsradroute und ist ideal für alle, die Natur, Kultur und Industriekulisse auf einer Tour erleben möchten.
Römer-Lippe-Route: Geschichte und Flusslandschaft auf einer Strecke
Die Römer-Lippe-Route verbindet Radurlaub mit römischer Geschichte und führt von Detmold bis nach Xanten. Die Hauptroute ist 295 Kilometer lang, dazu kommen 184 Kilometer thematische Wegeschleifen. Insgesamt ergibt sich so ein vielseitiges Streckennetz von 479 Kilometern. Der Radweg folgt über weite Teile der Lippe und ist überwiegend flach, was ihn besonders angenehm für mehrtägige Touren macht. Sein besonderer Reiz liegt in der Verbindung von Natur und Archäologie: Unterwegs warten Highlights wie das Hermannsdenkmal, das LWL-Römermuseum, der Römerpark Bergkamen und der Archäologische Park Xanten. Damit ist die Römer-Lippe-Route vor allem für Kulturinteressierte und geschichtsaffine Radreisende eine spannende Wahl.
Vennbahn-Radweg: Entspannt radeln auf alter Bahntrasse
Der Vennbahn-Radweg zählt zu den bekanntesten Bahntrassenradwegen Europas und führt auf rund 125 Kilometern von Aachen über Ostbelgien bis nach Troisvierges in Luxemburg. Die Route verläuft auf einer ehemaligen Bahntrasse und bietet dadurch ein komfortables Fahrgefühl mit moderaten Steigungen und gut ausgebautem Untergrund. Gerade für Genussradler und E-Bike-Fahrer ist das ein großer Vorteil. Gleichzeitig punktet die Strecke mit internationalem Flair, eindrucksvollen Landschaften und sehenswerten Orten wie Aachen, Kornelimünster und der Grenzregion des Hohen Venns. Als ADFC-Vier-Sterne-Qualitätsradroute gehört die Vennbahn zu den attraktivsten Radwegen für alle, die Natur und entspanntes Radfahren kombinieren möchten.
Bergischer Panorama-Radweg: Aussichten, Tunnel und Viadukte
Der Bergischer Panorama-Radweg steht für abwechslungsreiche Touren auf ehemaligen Bahntrassen mit weiten Ausblicken, Tunneln und imposanten Brückenbauwerken. Im Mittelpunkt steht der Bergische Panorama-Radweg, der von Hattingen bis nach Olpe führt und rund 133 Kilometer lang ist. Zu den bekanntesten Highlights zählen Schloss Burg, der Brückenpark Müngsten, die Müngstener Brücke und die Aggertalsperre. Darüber hinaus gehören auch weitere Strecken wie die Balkantrasse und die PanoramaRadweg niederbergbahn zum Netz der Bergischen Panorama-Radwege. Zusammen entsteht ein attraktives Angebot mit über 300 Kilometern Strecke, das sich besonders für Freizeitradler, E-Bike-Touren und flexible Etappenplanung eignet.
Autorin: Kim Klages