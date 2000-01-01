Anzeige
Unser Kamelle-Express: Radio Mülheim und die SWB bringen Karneval zu euch nach Hause
Wir bringen euch gemeinsam mit der SWB den Karneval nach Hause! Unser Kamelle-Express ist wieder in Mülheim unterwegs und liefert euch die Süßigkeiten direkt vor die Tür. Unser Radio Mülheim-Team klingelt Altweiber (12.02.) bei euch, wenn ihr es wollt. Bewerbt euch jetzt und vielleicht macht der Kamelle-Express Altweiber auch bei euch Halt.
Veröffentlicht: Montag, 02.02.2026 05:00
Altweiber fährt den ganzen Tag für euch der "Kamelle-Express" von Radio Mülheim und der SWB durch unsere Stadt. Wir versüßen euch den Tag mit einer leckeren Überraschung direkt vor eure Haustür. Was ihr tun müsst – bewerbt euch für unseren närrischen Lieferservice und mit etwas Glück kommen wir auch zu euch. Der Bewerbungszeitraum endet am 10.02.!
Unser Kamelle-Express wird euch präsentiert von der SWB
