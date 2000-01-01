Unser Kamelle-Express: Radio Mülheim und die SWB bringen Karneval zu euch nach Hause

Wir bringen euch gemeinsam mit der SWB den Karneval nach Hause! Unser Kamelle-Express ist wieder in Mülheim unterwegs und liefert euch die Süßigkeiten direkt vor die Tür. Unser Radio Mülheim-Team klingelt Altweiber (12.02.) bei euch, wenn ihr es wollt. Bewerbt euch jetzt und vielleicht macht der Kamelle-Express Altweiber auch bei euch Halt.