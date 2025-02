Unrat brennt in Hauseinfahrt - Ermittler gehen von Brandstiftung aus - Zeugenaufruf

45138 E.-Südostviertel: Gestern Nachmittag (25. Februar) brannten Sperrmüll und Unrat in einer Hauseinfahrt der Werderstraße. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Essen gelöscht werden. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Die Polizei geht von einer schweren Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Gegen 16:10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand an der Werderstraße. Bei Eintreffen der Polizei standen Abfälle sowie Unrat in einer Hauseinfahrt in Flammen. Der mehrere Meter hohe Brand wurde durch die Feuerwehr Essen gelöscht. Alle Bewohner bleiben unverletzt und das Gebäude bewohnbar. Dennoch entstand erheblicher Gebäudeschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer schweren Brandstiftung aus und bitten Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, sich bei der Polizei zu melden. Sie erreichen die Ermittler des KK11 telefonisch unter 0201-829/0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell