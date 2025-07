Union will nicht mit der Linken über Richterwahl reden

Berlin (dpa) - Die Union lehnt Gespräche mit der Linken über die Richterwahl für das Bundesverfassungsgericht weiterhin ab. «Wir haben jetzt nicht die Absicht, da auf die Linke zuzugehen oder in irgendwelche Gespräche mit den Linken einzutreten», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger in Berlin. Der Linke-Vorsitzende Jan van Aken hatte zuvor eine Zustimmung zu dem von der Union unterstützten Kandidaten Günter Spinner ohne vorherige Gespräche mit der Union ausgeschlossen. «Ohne Gespräch keine Wahl, das ist ganz einfach», sagte er am Montag.

Der Bundestag stimmt am Freitag über die Besetzung von 3 der 16 Richterstellen beim Bundesverfassungsgericht ab. Der Wahlausschuss hat am Montagabend den von der Union unterstützten Arbeitsrichter Günter Spinner und die von der SPD vorgeschlagenen Rechtsprofessorinnen Frauke Brosius-Gersdorf und Ann-Katrin Kaufhold nominiert.

Union hofft auf Zweidrittelmehrheit ohne die Linke

Für die Wahl ist eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Abgeordneten notwendig. Würden alle Parlamentarier ihre Stimme abgeben, dann würden Union, SPD und Grünen sieben Stimmen zu dieser Mehrheit fehlen. Da aber bei solchen Abstimmungen fast immer Abgeordnete fehlen, hofft die Union, über ein möglichst vollzähliges Erscheinen trotzdem alleine mit Hilfe der Grünen auf eine Zweidrittelmehrheit zu kommen. «Wir legen alle Wert darauf, dass wir sehr gute Anwesenheit haben am Freitag, sodass wir auch zuversichtlich sind, dass wir die Mehrheit hinbekommen», sagte Bilger.

AfD will Spinner wählen

Es könnte aber auch sein, dass es nicht reicht und AfD-Stimmen zur Wahl Spinners beitragen. Die AfD-Fraktionsführung hat ihren Abgeordneten nämlich schon empfohlen, für den von der Union unterstützten Kandidaten zu stimmen. Am Ende wird sich aber nicht genau feststellen lassen, wie die Mehrheit zustande gekommen ist, da die Wahl geheim ist.

CSU-Landesgruppenchef warnt vor Scheitern

Umstritten ist weiterhin auch eine der beiden Kandidatinnen der SPD: Die Rechtswissenschaftlerin Brosius-Gersdorf gilt vielen in der Union als zu links. Bei ihrer Wahl ist also die Frage, wieviele Abweichler es in CDU und CSU geben wird. Sollte die Wahl im Bundestag scheitern, würde der Bundesrat mit der Besetzung der Richterposten betraut.

Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann warnt vor einem solchen Szenario. «Sollte die Wahl dieses Richter-Pakets im Bundestag scheitern, droht das Gegenteil von dem, was die Kritiker wollen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Denn niemand kann mir die Frage beantworten, wie es über den Bundesrat gelingen soll, noch einen einzigen bürgerlich-konservativen Kandidaten fürs Verfassungsgericht durchzusetzen. Das wäre fatal, denn es würde bedeuten: Das Verfassungsgericht rückt nach links, obwohl die Union die Wahl gewonnen hat.»