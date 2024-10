Ungewöhnliches Video: Trainer-Töchter bestätigen S04-Job

Deventer/Gelsenkirchen (dpa) - Offiziell ist der neue Job von Kees van Wonderen noch nicht, doch die Familie weiß natürlich schon Bescheid: In einem ungewöhnlichen Video haben sich die Töchter von Schalkes neuem Coach über die neue Arbeit ihres Vaters in Deutschland geäußert. «Er geht nach Deutschland zu Schalke. Das ist super spannend», sagt Emilie van Wonderen in einem Video bei ESPN. Ihre Schwester Maaike sagte: «Er hat da richtig viel Lust drauf. Er ist super enthusiastisch und kann nicht warten, dass es losgeht.»

Kees van Wonderen wird beim Fußball-Zweitligisten Cheftrainer-Nachfolger von Karel Geraerts. Die offizielle Bekanntgabe des neuen Trainers des Revierclubs steht noch aus.