Unfall auf Konrad-Adenauer-Brücke

Der Unfall war am Samstag gegen 15.45 Uhr kurz vor der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße passiert. In den beiden Autos saßen insgesamt fünf Menschen. Alle konnten die Fahrzeuge noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst verlassen. Drei Erwachsene und das Kleinkind kamen zur Behandlung in Krankenhäuser in Mülheim und Oberhausen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und stellte den Brandschutz sicher. Für Autofahrer Richtung Innenstadt gab es kurzzeitig Probleme, weil die Konrad-Adenauer-Brücke während der ersten Maßnahmen vollgesperrt werden musste.