Unfall auf A40 - Person flüchtet in Böschung

Der Unfall ereignete sich gegen 0:20 Uhr in Richtung Essen. Vier Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt, eine Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Zeugen berichteten den Einsatzkräften, dass eine weitere Person verletzt in die Böschung gelaufen sei. Die Feuerwehr schickte eine Drohne mit Wärmebildkamera los, die Polizei einen Hubschrauber. Boden-Teams suchten parallel mit Handscheinwerfern. Nach einer Stunde wurde die Suche ergebnislos abgebrochen. Die A40 war zwei Stunden gesperrt, so die Feuerwehr.