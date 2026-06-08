Unbekannter versucht Frau vor Zug zu schubsen - Zeugenaufruf

Samstagabend (6. Juni) begab sich eine Frau aus Essen zur Bundespolizeiwache am Essener Hauptbahnhof. Dort berichtete sie, dass sie sich am Montag gegen 19 Uhr an den Bahngleisen des Bahnhof Kupferdreh befunden habe, als sie ein fremder Mann angriff. Der Unbekannte näherte sich der Dame von hinten, schlug sie mit der flachen Hand und schubste sowie zog sie mehrfach in Richtung der Gleise, als ein Zug (S9 Fahrtrichtung Essen HBF) kurz davor war einzufahren. Die Frau setze sich lautstark zur Wehr, sodass der Mann von ihr abließ und flüchtete.