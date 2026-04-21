Unbekannter spannt Schnur über Gehweg

Der Mann wollte gegen 5:10 Uhr seine Straßenbahn noch erreichen und lief los. Dann stolperte er über die gespannte Schnur und stürzte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Aufstellen einer Stolperfalle ist kein Kavaliersdelikt - es kann auch als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet werden. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter 0201/829-0 bei der Polizei melden, heißt es von der Polizei.