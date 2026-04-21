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Unbekannter spannt Schnur über Gehweg
© chalabala - stock.adobe.com
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Unbekannter spannt Schnur über Gehweg

Am Montagmorgen (20.4.) hat ein Unbekannter eine Schnur über einen Gehweg an der Weißenburger Straße in der Altstadt gespannt. Ein 57-jähriger Mülheimer stolperte darüber und verletzte sich schwer.

Veröffentlicht: Dienstag, 21.04.2026 11:52

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Der Mann wollte gegen 5:10 Uhr seine Straßenbahn noch erreichen und lief los. Dann stolperte er über die gespannte Schnur und stürzte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Aufstellen einer Stolperfalle ist kein Kavaliersdelikt - es kann auch als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet werden. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter 0201/829-0 bei der Polizei melden, heißt es von der Polizei.

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