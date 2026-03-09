Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Mutmaßlich mehrere Täter haben dort einen Zigarettenautomaten gesprengt und waren danach auf E-Rollern geflüchtet. Durch die Explosion sind laut Polizei mehrere geparkte Autos und Hauswände beschädigt worden. Unklar ist noch, welche Art von Sprengmittel die Täter verwendet haben und ob sie Beute gemacht haben.