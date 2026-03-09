© privat
Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten
Unbekannte haben in Mülheim am Wochenende einen Zigarettenautomaten gesprengt und damit viel Schaden verursacht. Laut Polizei war sie am Samstag um kurz vor Mitternacht in die Prinzeß-Luise-Straße gerufen worden.
Veröffentlicht: Montag, 09.03.2026 06:19
Mutmaßlich mehrere Täter haben dort einen Zigarettenautomaten gesprengt und waren danach auf E-Rollern geflüchtet. Durch die Explosion sind laut Polizei mehrere geparkte Autos und Hauswände beschädigt worden. Unklar ist noch, welche Art von Sprengmittel die Täter verwendet haben und ob sie Beute gemacht haben.
