Unbefugt Geld abgehoben: Tatverdächtiger gesucht

Die Bankdaten hat der Mann durch Manipulation der Geldautomaten betrügerisch erlangt. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann neben Recklinghausen und Mülheim auch in Köln, Oberhausen und Duisburg unterwegs. Der Tatverdächtige wird als männlich, zwischen 45 und 55 Jahre alt und hager beschrieben. Außerdem hätte er bei der Tatausführung oftmals weiße Over-Ear Kopfhörer und eine Baskenmütze getragen. Hier geht es zu den Fotos des Tatverdächtigen. Hinweise werden von der Polizei unter der 0800 2361 111.