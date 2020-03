UN-Generalsekretär fordert «Plan wie zu Kriegszeiten»

New York (dpa) - UN-Generalsekretär António Guterres hat von den G20-Ländern in der Corona-Krise Zugeständnisse an die Entwicklungsländer und einen gewaltigen internationalen Konjunkturplan gefordert.

© Claudio Furlan (dpa)