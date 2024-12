Umstrittenes Game «Brawl Stars» erobert Youtube-Charts

Berlin (dpa) - Gaming und Sport waren die Top-Themen, die die Nutzerinnen und Nutzer von Youtube in Deutschland besonders beschäftigt haben. In den Jahrescharts eroberte dabei das populäre Mobile-Game «Brawl Stars» in der Kategorie «Trending Topic» Platz 1. In dem comic-artigen Spiel, das Thema vieler Videos auf der Plattform ist, treten Kämpfer, die sogenannten Brawler, gegeneinander an und versuchen sich durchzusetzen.

Bei Verbraucherschützern wird das Spiel allerdings auch kritisch gesehen. Obwohl die einzelnen Spielrunden recht kurz sind, gebe es starke Anreize, endlos weiterzuspielen. Außerdem stören sich die Kritiker daran, dass in dem kostenlosen Game überdurchschnittlich stark für In-App-Käufe geworben wird, mit denen man neue Brawler erwerben kann.

Auf Youtube größer als Minecraft

Mit Blick auf Wachstum und Nutzerinteresse war «Brawl Stars» dieses Jahr sogar relevanter als die Game-Giganten «Fortnite» und «Minecraft». Auf Youtube ist in der Community besonders der Creator Jo Jonas populär, der hinter den internationalen Superstars Cristiano Ronaldo und MrBeast auf Platz 3 des Rankings der «Top Creator» landete. Der 26 Jahre alte Youtuber ist seit vier Jahren auf der Videoplattform aktiv und hat in dieser Zeit über 500 Millionen Aufrufe auf seinem Kanal verzeichnet.

«Jo Jonas pflegt einen offenen Umgang mit seinen meist jüngeren Zuschauern und weist immer wieder darauf hin, verantwortungsbewusst zu spielen und es mit der Gaming-Zeit nicht zu übertreiben», sagte Andreas Briese, Direktor von Youtube Deutschland und Zentraleuropa. Jonas stehe für eine moderne Art eines Gaming-Content-Creators, der sich der Verantwortung seiner Zuschauerinnen und Zuschauer gegenüber bewusst sei.

Spitzenplatz mit Blitztor

Beim Thema Sport interessierten sich die Youtube-Anwender in diesem Jahr vor allem für den Fußball: Die Europameisterschaft der Männer steht bei den «Trending Topics» hinter «Brawl Stars» auf Platz 2. In der Kategorie «Top Trending Videos» eroberte ein ZDF-Sportstudio-Beitrag über Florian Wirtz mit dem schnellsten Tor der DFB-Geschichte im Testspiel gegen den Vize-Weltmeister Frankreich die Spitzenposition. Auf Platz 4 landete das Video über das Ausscheiden des FC Bayern in der Champions League gegen Real Madrid.

Das Interesse der Youtube-Konsumenten ging aber deutlich über die Trendthemen Games und Fußball hinaus. So landete das Thema US-Wahlen bei den «Trending Topics» auf Platz 3. Manchmal schießen bei Youtube aber auch schräge Themen durch die Decke. Dazu gehört eine Spiegel-Reportage

«Kein Pardon für Parksünder» rund um den viralen «Anzeigenhauptmeister», die hinter dem Blitztor von Florian Wirtz auf Platz 2 der «Top Trending Videos in Deutschland» kam. Auf dem 3. Platz landete hier die lange, investigative

Videoreportage «Das passiert, wenn du die stärkste Droge der Welt nimmst!» des Creators Tomatolix.

Briese sagte, die enorme Bandbreite an Inhalten, von kurzen Clips bis hin zu ausführlichen Reportagen, zeige, wie vielfältig die Youtube-Creator-Community sei und wie erfolgreich verschiedene Formate nebeneinander existieren könnten.