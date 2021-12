Umfrage: Sollte in Deutschland eine Impfpflicht gelten?

In Deutschland grassiert auch im November 2021 das Coronavirus und zwar heftig. Die Marke von 50.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurde geknackt. Was sollte geschehen um die Corona-Lage wieder in Griff zu bekommen? Wäre eine Impfpflicht der richtige Weg? Das wollen wir von euch wissen, stimmt jetzt ab.