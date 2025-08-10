Navigation

Umfrage: Fast jeder Zweite mit Gesundheitssystem unzufrieden

Veröffentlicht: Sonntag, 10.08.2025 11:31

Steigende Kassenbeiträge, lange Wartezeiten: Viele Bürger meinen, im Gesundheitssystem könnte es besser laufen.

Arzt-Schild
© Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Gesundheit

Berlin (dpa) - Immer mehr Menschen sind einer Umfrage zufolge unzufrieden mit dem deutschen Gesundheitssystem. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK). Fast jeder Zweite (47 Prozent) gab demnach im Juli an, weniger zufrieden oder unzufrieden zu sein. 40 Prozent zeigten sich zufrieden, 12 Prozent vollkommen oder sehr zufrieden. 

Noch im Januar waren die Zahlen deutlich positiver. Auf die gleiche Frage antworteten damals 30 Prozent, sie seien weniger oder nicht zufrieden. «Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass sie für immer weiter steigende Beiträge keinen angemessenen Gegenwert mehr bekommen, zum Beispiel wenn sie lange auf Arzttermine warten müssen», kommentierte der Vorstandsvorsitzende der TK, Jens Baas. Die Unzufriedenheit mit dem System habe sich seit 2021 sogar fast verfünffacht.

Die Krankenkasse fordert ein Sofortprogramm, mit dem Beitragsanstiege im nächsten Jahr ohne Leistungskürzungen verhindert werden sollten. Einsparmöglichkeiten gebe es zum Beispiel bei den Kosten für Medikamente. So könne die Politik Zeit für eine grundlegende Reform gewinnen. Für 2026 rechnen die Krankenkassen aktuell mit einem Defizit von bis zu acht Milliarden Euro.

© dpa-infocom, dpa:250810-930-895171/1

Weitere Meldungen

Apotheker klagen über Ausfälle im System für E-Rezepte

Politik Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens ist Deutschland eher Nachzügler. Und das immerhin schon eingeführte E-Rezept läuft nicht rund, wie Apotheker beklagen.

E-Rezept

Andrea Kiewel outet sich als Hypochonderin

Kino & TV Die Moderatorin besucht in Tel Aviv im Auftrag der «Jüdischen Allgemeinen» eine auf Langlebigkeit spezialisierte Klinik.

Andrea Kiewel

Wer UV-Schutzkleidung braucht - und wie man gute erkennt

Gesundheit Kleidung schützt die Haut vor Sonnenstrahlung. Doch manchmal reicht das Alltags-T-Shirt nicht aus. Dann ist Sonnenschutzkleidung sinnvoll.

Tube oder T-Shirt: Was Kleidung mit eingebautem UV-Schutz taugt
skyline