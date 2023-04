Ukraine-Konflikt: Macron sieht «wichtige Rolle» Chinas

Trotz des Krieges in der Ukraine steht China an der Seite Russlands. Können Macron und von der Leyen in Peking auf Staats- und Parteichef Xi Jinping einwirken, seinen Einfluss zu nutzen?

© Thibault Camus/AP/dpa