Übernachten in Mülheim wird ab August teurer
Wer ab dem 1. August in einem Mülheimer Hotel, einer Pension oder Ferienwohnung übernachtet, zahlt drauf. Der Stadtrat hat eine neue Übernachtungssteuer von 5 Prozent auf den Übernachtungspreis beschlossen.
Veröffentlicht: Dienstag, 21.07.2026 03:17
Die Steuer gilt für alle entgeltlichen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben im Stadtgebiet – also Hotels, Hostels, Campingplätze und auch Ferienwohnungen. Wer zum Beispiel 100 Euro die Nacht zahlt, kommt künftig auf 105 Euro. Das Geld wird direkt vom Betrieb einbehalten und an die Stadt abgeführt. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Schulausflüge sowie Aufenthalte in Krankenhäusern und Reha-Kliniken. Mit diesem Schritt folgt Mülheim vielen anderen NRW-Städten, die eine solche Steuer bereits erheben, so die Stadt. Mehr Infos für Beherbergungsbetriebe und Gäste gibt es hier.