Über 2.000 Oberstufenschüler bekommen iPads

Das Projekt umfasst alle Gymnasien, Gesamtschulen und ein Berufskolleg. Jeder Schüler bekommt ein iPad mit Schutzhülle und Eingabestift. Eine Mülheimer Stiftung fördert das Vorhaben. Die Geräte sollen digitale Prüfungen ermöglichen und die Medienkompetenz der Jugendlichen stärken. Außerdem können Lehrer neue Unterrichtsformen ausprobieren. Die meisten Geräte bekommt die Gesamtschule Saarn mit 285 Schülern, die wenigsten das Berufskolleg Lehnerstraße mit 150 Schülern. Die Stadt will später auch jüngere Schüler mit Tablets ausstatten, heißt es aus dem Rathaus.