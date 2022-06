U21-Coach nach Moukoko-Doppelpack: «In Ruhe reifen lassen»

Lodz (dpa) - «Es ist wichtig, Youssoufa in Ruhe arbeiten zu lassen, in Ruhe reifen zu lassen», sagte Di Salvo nach dem 2:1 (1:1) zum Abschluss der EM-Qualifikation in Polen, bei dem der 17 Jahre alte Moukoko beide Treffer erzielt hatte. «Er muss noch viel lernen, aber jetzt soll er erst mal glücklich sein, dass die Saison so zu Ende gegangen ist.» Für Moukoko waren es die Tore Nummer fünf und sechs in seinem vierten Einsatz für die deutsche U21.

Bei Borussia Dortmund erlebte Moukoko eine schwierige Saison mit vielen Verletzungen und wenigen Einsatzzeiten. Seine Zukunft bei dem Fußball-Bundesligisten ist daher offen, sein Vertrag läuft 2023 aus. Aus Sicht von Di Salvo ist die Spielpraxis für den Angreifer bei der U21 daher besonders wichtig. «Ich freue mich, dass Youssoufa mit Selbstvertrauen zum Verein zurückkehrt. Das war auch das Ziel, dass er wieder ans Spielen kommt, dass er seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellt», sagte der 42-Jährige. «Dass es dann so geklappt hat, freut uns umso mehr und sollte vor allem auch ihn freuen.»