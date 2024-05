U2 in Concert - Bei uns hört ihr das Konzert aus Las Vegas

U2 haben im September 2023 die Sphere in Las Vegas eröffnet und seitdem 40 Shows in der Location gespielt. Im Rahmen der Lichtblicke-Auktion hatten wir hier auch eine Reise inklusive zweier Tickets für die Show versteigert. Der krönende Abschluss - das letzte Sphere-Konzert von U2 – fand am 2. März 2024 statt.

Am Freitag, 10. Mai 2024 werden wir von 22 bis 24 Uhr einen Konzertmitschnitt der letzten Show im Programm ausstrahlen.

Bram van den Berg mit Bono, The Edge und Adam Clayton von der Band U2 treten Eröffnungsnacht der Sphere- und U2-Show "UV Achtung Baby" in Las Vegas auf. Die irische Rockband U2 hat mit einer Konzertreihe die neue, spektakuläre Eventhalle in Las Vegas eröffnet. © picture alliance/dpa/imageSPACE via ZUMA Press Wire | Amiee Stubbs