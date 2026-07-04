U18 fährt acht Wochen nicht: Busse ersetzen die Bahn

Die U18 ist Mülheims einzige U-Bahnlinie und verbindet den Hauptbahnhof mit dem Essener Stadtzentrum. Grund für die Sperrung sind Brandschutzarbeiten am U-Bahnhof Berliner Platz in Essen – die Ruhrbahn hat die Gelegenheit genutzt, gleichzeitig das Gleiskreuz an der Haltestelle Heißen Kirche zu erneuern, um weitere Einzelsperrungen zu vermeiden.





Die Ersatzbusse fahren ab Mülheim Hauptbahnhof über Von-Bock-Straße, Gracht, Christianstraße, Mühlenfeld, Heißen Kirche, Eichbaum und Rosendeller Straße bis zum Rhein-Ruhr-Zentrum – und umgekehrt.





Wer lieber auf zwei Rädern unterwegs ist: E-Scooter des Anbieters dott werden entlang der Strecke verstärkt verfügbar sein – mit 20 Prozent Rabatt für Ruhrbahn-Kunden über den Code SEVRUHRBAHN in der dott-App.





Hier gibt es alle Details zum Ersatzverkehr.