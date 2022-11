Twitter geht nicht mehr gegen Corona-Falschinformationen vor

Plattformbetreiber investieren in der Regel viel Zeit und Geld in die Bekämpfung von Fake-News. Bei Twitter ist das unter der Leitung von Elon Musk zumindest in Sachen Corona-Falschmeldungen Geschichte.

© Jeff Chiu/AP/dpa/Symbolbild