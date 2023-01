TV statt Schanze: Geiger verfolgt Tourneespringen im Hotel

Innsbruck (dpa) - Der 29-Jährige verfolgt das dritte Springen der 71. Vierschanzentournee an diesem Mittwoch (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) aus dem Teamhotel. Tags zuvor hatte der Oberstdorfer noch offen gelassen, ob er an die Bergiselschanze kommt, um seine Teamkollegen zu unterstützen. Der Team-Weltmeister von 2021 will nun vor dem Fernseher die Daumen drücken.

Geiger war am Dienstag erstmals seit März 2018 in einer Weltcup-Qualifikation gescheitert.