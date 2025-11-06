TV-Star Michael Schanze nimmt 100 Kilo ab: Wie wirken Abnehmspritzen wie Ozempic?

Das ist wirklich eine beeindruckende Veränderung: TV-Star Michael Schanze hat in nur 2,5 Jahren fast 100 Kilo abgespeckt. Möglich gemacht haben das sogenannte Abnehmspritzen wie Ozempic oder Wegovy. Mittlerweile haben sich diese Medikamente zu einem echten Lifestyle-Produkt entwickelt. Viele Menschen nutzen die Spritze, um schlanker zu werden - obwohl sie eigentlich für Diabetiker und schwer übergewichtige Menschen gedacht ist.

Wie viel kann man mit Abnehmspritzen wirklich abnehmen?

Die Spritzen funktionieren. Man kann damit im Idealfall bis zu 20 Prozent seines Gewichts verlieren. In der Praxis sind es aber in den meisten Fällen eher 10 Prozent, sagen Experten.

Was kosten Abnehmspritzen und wie bekommt man sie?

Ohne Rezept kostet die Abnehmspritze rund 300 Euro im Monat. Auf Rezept gibt es sie nur ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 27, wenn Begleiterkrankungen vorliegen. Viele besorgen sich die Spritzen jedoch auch ohne Rezept im Internet.

Welche Nebenwirkungen gibt es?

Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Übelkeit und Erbrechen. Es gibt zudem das sogenannte "Ozempic-Face" - eingefallene und schlaffe Gesichtshaut, weil man Muskelmasse verliert. Der Diabetologe Prof. Stephan Martin von der Uni Düsseldorf warnt: "Und wenn man dann durch diese extreme Gewichtsabnahme sehr viel Muskelmasse verliert und man hört auf zu spritzen, geht das Gewicht wieder hoch. Aber dann geht nicht das Gewicht hoch mit Muskelmasse und Fettmasse, sondern dann steigt nur die Fettmasse an."

Droht der Jojo-Effekt nach dem Absetzen?

Die Spritze kann abgesetzt werden, aber nur unter bestimmten Bedingungen, sonst droht der Jojo-Effekt. Prof. Martin empfiehlt: "Insofern ist meine Empfehlung, nicht die Spritze zu verteufeln, sondern nur in Kombination mit einem sehr guten Gewichtsabnehmerprogramm, einem Lebensstilprogramm einzusetzen, weil sonst bringt das nichts."

Autor: Thorsten Ortmann, David Müller