Turmfalken-Nachwuchs in der Petrikirche: Küken geschlüpft!

Bereits um 5:20 Uhr bemerkten aufmerksame Zuschauer eine leere Eierschale – wenig später war klar: Die Turmfalken-Eltern „Gerda" und „Lutz" sind zum dritten Mal Eltern geworden. Rund 950 Menschen haben den YouTube-Kanal abonniert. Auf den Livebildern ist jetzt zu sehen, wie die Eltern abwechselnd die drei Küken wärmen und mit füttern. Drei Eier warten noch. – die Daumen sind gedrückt, dass auch sie noch aufgepickt werden. Den Livestream gibt es auf YouTube, einfach nach den Turmfalken der Petrikirche Mülheim suchen.