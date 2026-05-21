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Turmfalken-Nachwuchs in der Petrikirche: Küken geschlüpft!
© Livecam Petrikirche / Screenshot Radio Mülheim
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Turmfalken-Nachwuchs in der Petrikirche: Küken geschlüpft!

Im Glockenturm der Petrikirche in der Mülheimer Altstadt ist gestern (20.05.) Morgen tierischer Nachwuchs geschlüpft. Drei von sechs Eiern haben sich geöffnet – per Livestream haben Hunderte Menschen das Erwachen live miterlebt.

Veröffentlicht: Donnerstag, 21.05.2026 09:24

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Bereits um 5:20 Uhr bemerkten aufmerksame Zuschauer eine leere Eierschale – wenig später war klar: Die Turmfalken-Eltern „Gerda" und „Lutz" sind zum dritten Mal Eltern geworden. Rund 950 Menschen haben den YouTube-Kanal abonniert. Auf den Livebildern ist jetzt zu sehen, wie die Eltern abwechselnd die drei Küken wärmen und mit füttern. Drei Eier warten noch. – die Daumen sind gedrückt, dass auch sie noch aufgepickt werden. Den Livestream gibt es auf YouTube, einfach nach den Turmfalken der Petrikirche Mülheim suchen.

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Die Mülheimer Turmfalken im Livestream

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