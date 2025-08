Trumps Ballsaal im Weißen Haus soll 200 Millionen kosten

US-Präsident Donald Trump will in der Regierungszentrale einen Ballsaal errichten. Das Projekt, das manchen an Trumps Faible für opulentes Gold-Interieur erinnert, soll bald starten.

© Mark Schiefelbein/AP/dpa