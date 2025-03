Trump zu Musk: Skalpell anstelle von Axt

Washington (dpa) - Der Milliardär Elon Musk feuert als Leiter eines Spargremiums Tausende Behördenmitarbeiter in den USA, nun ruft Präsident Donald Trump zu Augenmaß auf. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social lobte Trumps Gremium Doge (Department of Government Efficiency) als «unglaublichen Erfolg». Er habe die Ministerien darauf hingewiesen, mit Doge zusammenzuarbeiten. Dabei sei Präzision wichtig, wer bleiben solle, wer gehen müsse, schrieb Trump. «Wir sagen Skalpell anstelle von Axt.» Trump betonte, die Kürzungen seien wichtig. Aber es sei auch wichtig, die besten und produktivsten Mitarbeiter zu behalten.