Trump: Wurde von Kugel verletzt - nicht von Splitter

Washington (dpa) - Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump wehrt sich gegen Andeutungen, er sei bei dem Attentat von etwas anderem als einer Kugel am Ohr verletzt worden. «Nein, es war leider eine Kugel, die mein Ohr traf, und zwar hart. Es gab weder Glas noch Splitter», schrieb der 78-Jährige auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Der frühere Leibarzt aus Trumps Amtszeit, Ronny Jackson, teilte in einer schriftlichen Stellungnahme mit: «Es gibt absolut keine Beweise dafür, dass es sich um etwas anderes als eine Kugel handelte.»

Zuvor hatte FBI-Chef Christopher Wray in einer Anhörung vor dem US-Kongress gesagt: «Mit Bezug auf den ehemaligen Präsidenten Trump gibt es Fragen, ob es sich um eine Kugel oder einen Splitter handelt, der sein Ohr getroffen hat.» Der republikanische Abgeordnete Jim Jordan sagte daraufhin: «Soweit ich weiß, war der erste Schuss derjenige, der den Präsidenten getroffen hat. (...) Oder ist das nicht korrekt?» Wray antwortete darauf unter anderem: «Ich weiß es nicht.»

Trump greift FBI-Direktor an

Trumps früherer Leibarzt, der mittlerweile für die Republikaner im Kongress sitzt, teilte in seinem Schreiben weiter mit: «Ich habe die Krankenakte von Präsident Trump im Butler Memorial Krankenhaus eingesehen, wo er wegen einer „Schusswunde am rechten Ohr“ untersucht und behandelt wurde.» Da er mehr als 20 Jahre lang als Notfallmediziner in der US-Marine tätig gewesen sei, habe er in seiner Laufbahn viele Schusswunden behandelt. Er stimme daher mit der anfänglichen Beurteilung und Behandlung durch die Ärzte im Krankenhaus am Tag des Attentats «vollkommen überein». Die Unterlagen des Krankenhauses sind nicht veröffentlicht worden.

Trump setzte eine Reihe von Beiträgen auf Truth Social zu dem Thema ab. Zu einem Foto schrieb er: «Vielleicht wird FBI-Direktor Christopher Wray feststellen, dass kein Splitter oder Glas durch das Ohr fliegt, sondern nur eine blutverschmierte Kugel. Es ist alles so schädigend für die großartigen Menschen, die beim FBI arbeiten.»

Ein Schütze hatte vor knapp zwei Wochen auf einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Butler im Bundesstaat Pennsylvania das Feuer eröffnet und auf Trump geschossen. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet. Ein Besucher starb, zwei weitere wurden verwundet. Trump wurde am rechten Ohr verletzt. Der Vorfall war eine Eskalation im ohnehin schon aufgeheizten US-Wahlkampf.