US-Präsident Trump empfängt Bundeskanzler Merz
© Kay Nietfeld/dpa
Trump: Israel nicht ausschlaggebend für unsere Kriegsentscheidung.
Trump: Sind nicht wegen Israel in den Krieg gezogen

Bundeskanzler Merz trifft US-Präsident Trump im Weißen Haus. Trump macht dabei deutlich, warum er in den Krieg gezogen ist.

Veröffentlicht: Dienstag, 03.03.2026 17:10

Merz in den USA

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat den Krieg mit dem Iran erneut mit eigenen Sicherheitsinteressen begründet - und nicht mit einer Entscheidung Israels. «Wenn überhaupt, dann habe ich Israel vielleicht unter Druck gesetzt. Aber Israel war bereit, und wir waren bereit», sagte er bei einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Oval Office.

Trump sagte, er sei bereits während der Verhandlungen mit dem Iran sicher gewesen, dass Teheran zuerst angreifen werde. «Und ich wollte nicht, dass das passiert.»

US-Außenminister Marco Rubio hatte zuvor gesagt: «Die unmittelbare Gefahr bestand darin, dass wir wussten, dass der Iran, wenn er angegriffen würde – und wir gingen davon aus, dass er angegriffen werden würde –, sofort gegen uns vorgehen würde.» Man habe nicht tatenlos zusehen und einen Schlag einstecken wollen, bevor man selbst zurückschlage.

© dpa-infocom, dpa:260303-930-760565/6
