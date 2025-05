Trump reist nicht zu Ukraine-Treffen wegen Geburt von Enkel

Abu Dhabi (dpa) - US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben nicht von seinem Nahost-Besuch aus zu den Ukraine-Gesprächen in die Türkei reisen. Trump sagte bei einer Veranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, seine Tochter Tiffany habe gerade ein Baby zur Welt gebracht und er wolle seinen Enkel möglichst schnell sehen. Er freue sich deshalb darauf, direkt nach Washington zurückzukehren. «Wahrscheinlich hätte ich gestern Abend schon abreisen sollen», sagte er weiter. Er habe aber seine Gastgeber in Abu Dhabi nicht enttäuschen wollen.

Trump hatte sich zuvor explizit offen gehalten, von der Golfregion kurzfristig noch zu den in der Türkei geführten Gesprächen über Wege zur Beendigung des russischen Kriegs gegen die Ukraine zu fliegen. Er argumentierte, in den Friedensbemühungen werde es keine echte Bewegung geben, bis er sich persönlich mit Kremlchef Wladimir Putin zusammensetze.

Auf die Frage, wann er nun plane, Putin zu treffen, sagte Trump: «Sobald wir das ansetzen können.» Er wolle das Töten in dem Krieg beenden, betonte der 78-Jährige und sagte: «Wir werden das hinbekommen.»