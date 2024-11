Trump kündigt Zölle gegen China, Mexiko und Kanada an

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat hohe Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China angekündigt. Das werde er an seinem ersten Amtstag, am 20. Januar, als eine seiner ersten Anordnungen durchsetzen, kündigte Trump auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social an.

© ---/dpa