Trump kontert Proteste mit KI-Videos als König

Washington (dpa) - Auf die landesweiten «No Kings»-Proteste gegen seine Politik hat US-Präsident Donald Trump mit dem Posten KI-generierter Videos reagiert. Ein von Trump in seinem Online-Sprachrohr Truth Social veröffentlichter Clip stellt Trump als Piloten eines Kampfjets dar, welcher die Aufschrift «King Trump» trägt. Mit dem Flieger wirft er braunen, an Kot erinnernden Schlamm über Demonstranten ab.

Zudem teilte der Präsident einen ebenfalls mit künstlicher Intelligenz erzeugten Clip, den sein Vize JD Vance auf der Plattform Bluesky zuvor veröffentlicht hatte: Darin ist Trump zu sehen, wie er sich selbst mit königlichen Insignien Krone, Mantel und Schwert ausstattet, während Politiker wie die Demokratin Nancy Pelosi niederknien.

Trump lieferte damit eine offensichtliche Replik auf das Motto, unter dem Millionen Menschen am Samstag ihren Unmut über den Politikstil des Präsidenten auf die Straße getragen hatten: «No Kings» - zu Deutsch: «Keine Könige». Die Organisatoren sprachen am Abend von fast sieben Millionen Teilnehmenden in mehr als 2.700 Städten und Ortschaften in den USA. Die Bewegung «No Kings» wirft Trump autoritäres Handeln vor. «Der Präsident glaubt, seine Macht sei absolut», heißt es auf ihrer Website. «Aber in Amerika haben wir keine Könige.»