Trump: Koalition verantwortungsbewusster Nationen in Nahost

Veröffentlicht: Montag, 13.10.2025 14:01

Donald Trump wird in Israel nach der Freilassung der letzten überlebenden Geiseln durch die Hamas gefeiert. Nun spricht er im Parlament in Jerusalem.

Nahostkonflikt - Trump
Gaza-Abkommen

Tel Aviv (dpa) - US-Präsident Donald Trump sieht eine neue Koalition von verantwortungsbewussten Nationen im Nahen Osten entstehen. Dies sei eine sehr aufregende Zeit für Israel und den gesamten Nahen Osten, sagte der Republikaner in einer Rede vor dem israelischen Parlament. Die Kräfte des Chaos', Terrors und Zerstörung, die die Region heimgesucht hätten, seien geschwächt, isoliert oder besiegt. Er nannte keine Namen, wen er genau zu dieser neuen Koalition zählt.

Am Montag kamen die letzten 20 Geiseln frei, die die mehr als zweijährige Gefangenschaft in der Gewalt der Hamas überlebten. Auch wenn Trump das Gaza-Abkommen als Durchbruch feiert: Viele Fragen im Konflikt zwischen Israel und Hamas wie auch in der Region sind noch ungelöst. Unter anderem ist die Zukunft des Gazastreifens völlig offen.

