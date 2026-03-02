Trump: Die große Angriffswelle auf den Iran steht noch bevor

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump will die Angriffe auf den Iran noch verstärken. «Wir haben noch nicht einmal angefangen, hart zuzuschlagen», sagte er in einem Interview dem Sender CNN. «Die große Welle kommt bald.»

Trump sagte, die Attacken liefen bislang sehr gut. «Wir prügeln sie windelweich.» Er bekräftigte sein Ziel, den Krieg in etwa vier Wochen zu beenden. «Wir sind dem Zeitplan sogar voraus.» Bislang hätten die USA 49 iranische Anführer ausgeschaltet. «Sie wissen nicht einmal, wer sie derzeit anführt.»

Als größte Überraschung nannte Trump die Angriffe des Irans auf die arabischen Staaten in der Region und deren Reaktion. «Sie wollten sich nur sehr geringfügig beteiligen. Und jetzt bestehen sie darauf, einbezogen zu werden.»