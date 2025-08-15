Navigation

Trump auf dem Weg zu Alaska-Gipfel mit Putin

Veröffentlicht: Freitag, 15.08.2025 14:00

Das Treffen zwischen dem amerikanischen und russischen Präsidenten ist schon historisch, bevor es überhaupt gestartet ist. Auf dem Weg nach Alaska ist Trump jetzt zumindest.

Vor dem Treffen von Trump und Putin
© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Historische Gespräche

Washington/Anchorage (dpa) - US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg zum Gipfel mit Russlands Kremlchef Wladimir Putin. Der 79-Jährige verließ am frühen Morgen in Washington das Weiße Haus und stieg wenig später in die Präsidentenmaschine Air Force One, wie auf TV-Aufnahmen zu sehen war. Trump wird laut Planung der US-Regierung um 21.00 Uhr MESZ beim Tagungsort in Anchorage in Alaska landen. Dort soll er erstmals seit seinem erneuten Amtsantritt persönlich mit Putin zusammentreffen. Es soll vor allem um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gehen.

Mit Trump reisen unter anderem Außenminister Marco Rubio, Finanzminister Scott Bessent sowie Handelsminister Howard Lutnick nach Alaska. Auch Trumps Sondergesandter Steve Witkoff ist dabei. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social vor der Abreise nur: «Es steht viel auf dem Spiel!!!» («HIGH STAKES!!!»).

Ukraine außen vor

Von dem Gespräch könnten entscheidende Impulse für ein mögliches Kriegsende ausgehen - es bleibt aber unklar, wie viel unterm Strich von der Zusammenkunft erwartet werden kann. Die Ukraine, die bei dem Treffen in Alaska außen vor ist, verteidigt sich seit fast dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. 

Selenskyjs europäische Verbündete wie Deutschland befürchten, dass sich Trump und Putin auf Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland verständigen könnten, ohne die Ukraine einzubeziehen. Trump hatte sich in den letzten Jahren immer wieder anerkennend und respektvoll gegenüber Putin geäußert, der Russland mit harter Hand regiert. Nach Treffen in seiner ersten Amtszeit hatte Trump immer wieder Standpunkte von Putin übernommen.

US-Präsident Trump
Trump steht vor einer seiner wichtigsten Reisen als Präsident. (Archivbild)© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa
Trump steht vor einer seiner wichtigsten Reisen als Präsident. (Archivbild)
© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

