Trinkwasser in Mülheim: RWW spült Leitungen

Die Verfärbungen entstehen durch aufgewirbelte Ablagerungen in den Leitungen und sind laut RWW harmlos – einfach das Wasser kurz laufen lassen, bis es wieder klar ist. Auch kurze Druckschwankungen beim Wasserholen sind während der Arbeiten möglich. Die Spülungen dienen der regulären Pflege und Instandhaltung des Leitungsnetzes und sichern langfristig die Trinkwasserqualität. Wer Fragen hat, erreicht die RWW unter 0208/4433-556 oder -206.