Trickdieb bestiehlt 85-Jährige: Zeuge erkennt Täter

Der Vorfall ereignete sich am 21. August 2025 mittags. Nachdem die Polizei ein Phantombild des Täters veröffentlicht hatte, meldete sich ein Zeuge: Die Überwachungskamera an seiner Wohnanschrift hatte den Unbekannten gefilmt, nachdem dieser dort geklingelt hatte. Der Zeuge erkannte den Mann auf dem Bild – und auch die 85-jährige Geschädigte bestätigte: Das ist der Täter. Die Ermittlungen laufen weiter.