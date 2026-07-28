© Ralph Hoppe - stock.adobe.com
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Trickdieb bestiehlt 85-Jährige: Zeuge erkennt Täter
Ein unbekannter Trickdieb hat im vergangenen Jahr einer 85-jährigen Frau an der Blumendeller Straße in Mülheim-Heißen einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag gestohlen. Jetzt gibt es einen wichtigen Hinweis im Ermittlungsverfahren.
Veröffentlicht: Dienstag, 28.07.2026 09:37
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Der Vorfall ereignete sich am 21. August 2025 mittags. Nachdem die Polizei ein Phantombild des Täters veröffentlicht hatte, meldete sich ein Zeuge: Die Überwachungskamera an seiner Wohnanschrift hatte den Unbekannten gefilmt, nachdem dieser dort geklingelt hatte. Der Zeuge erkannte den Mann auf dem Bild – und auch die 85-jährige Geschädigte bestätigte: Das ist der Täter. Die Ermittlungen laufen weiter.
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