Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebel

Frankfurt/Main (dpa) - Der Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 72 Jahren, wie sein Freund und Comedy-Partner Henni Nachtsheim der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Knebel sei «nach einer schweren Krebserkrankung würdevoll und friedlich im Kreise seiner Liebsten von uns gegangen», hieß in einer Mitteilung, die Knebels Familie und Nachtsheim gemeinsam veröffentlichten.

Knebel war in den 1980er Jahren als Sänger mit der Band Flatsch bekanntgeworden. Später gründete er mit Nachtsheim das Comedy-Duo Badesalz. Knebel war Vater zweier Kinder, er lebte in Südhessen.

«Er hat noch bis zuletzt seinen Humor nicht verloren und uns selbst in unserer Trauer zum Lachen gebracht. Er ist und bleibt ein großer Verlust für uns, und unsere Herzen sind unfassbar schwer», hieß es in der Mitteilung.

Veranstaltungen aus gesundheitlichen Gründen abgesagt

Veranstaltungen sagte Knebel zuletzt aus gesundheitlichen Gründen ab, wie auf seiner Homepage zu sehen ist.

Knebel war in mehreren Bands aktiv und trat mit wechselnden Programmen solo auf. Ein Soloprogramm hieß «Weggugge» - es ging um das Wegschauen als mögliche Überlebensstrategie. Er veröffentlichte zahlreiche Alben.

Knebel war auch Buchautor, 2024 erschien «Freundschaft im Abseits», ein Roman über eine ungewöhnliche Freundschaft. In «Wörld of Drecksäck» rechnete Knebel 2018 mit den großen und kleinen Drecksäcken der Welt ab, die einem das Leben schwer machen. Zuvor hatte er schon mit einem gleichnamigen Soloprogramm Erfolge gefeiert.

Duo mit Kultstatus

Am erfolgreichsten war Knebel sicher als Teil des Duos von Badesalz, das hessischen Dialekt und Humor bundesweit bekannt machte - und das in Hessen Kult-Status genießt. Deutschlandweit populär wurde Badesalz vor allem dank zweier Fernseh-Reihen «Och Joh» 1990 in der ARD und «Comedy Stories» 2000 in Sat.1.

Ihre zweite Platte «Nicht ohne meinen Pappa» erreichte 1991 als erste deutsche Sprechplatte seit 1983 einen Platz in den Musikcharts. 1998 erhielt Badesalz den Plattenindustrie-Preis Echo. Badesalz trat zudem bei «Rock am Ring» und bei «Wetten, dass...?» auf. Ende 2024 hatten Knebel und Nachtsheim mit Badesalz noch einen Silvester-Song veröffentlicht.