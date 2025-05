Transfer vor Abschluss: Tah macht Medizincheck bei Bayern

München (dpa) - Der Wechsel von Jonathan Tah zum FC Bayern steht unmittelbar vor dem Abschluss. Der Fußball-Nationalspieler kam in München für den obligatorischen Medizincheck an, später war die Vertragsunterschrift an der Säbener Straße geplant. Der 29 Jahre alte Verteidiger erhält Medienberichten zufolge einen Vierjahresvertrag bis Juni 2029.

Tah schon für Club-WM eingeplant

Tah spielte zuletzt zehn Jahre bei Bayer Leverkusen, verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt aber nicht. Daher ist der DFB-Leistungsträger eigentlich für die Bayern ablösefrei zu haben. Allerdings möchten die Münchner den Verteidiger schon im Juni bei der Club-WM in den USA einsetzen - für diesen vorzeitigen Wechsel wird also wohl doch eine kleine Ablösesumme fällig.

Der Defensiv-Routinier fuhr am frühen Mittwochnachmittag zum ersten Teil der medizinischen Untersuchungen in die Klinik Barmherzige Brüder. Der zweite Teil des Checks findet traditionell am Vereinsgelände statt. Im Anschluss dürfte Tah dann seinen Vertrag beim Rekordmeister unterschreiben. Danach geht es für ihn weiter zur deutschen Nationalmannschaft, die sich von Freitag an in Herzogenaurach auf das Finalturnier der Nations League vorbereitet.