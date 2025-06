Transfer-Experte: Bayer und Liverpool einig über Wirtz-Deal

Leverkusen (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz zum FC Liverpool steht offenbar unmittelbar bevor. Bundesligist Bayer Leverkusen und der FC Liverpool sollen sich auf einen Wechsel des Jungstars geeinigt haben. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll der Transfer inklusive Bonus-Zahlungen eine Summe von bis zu 150 Millionen Euro erreichen.

Demnach soll Wirtz, der in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027 besaß, nun in Kürze den Medizincheck absolvieren und dann seinen Vertrag an der Anfield Road unterschreiben. Der Jungstar wird damit zum teuersten Transfer eines deutschen Fußballers.

Jüngsten Medienberichten zufolge steigt Wirtz bei Liverpool direkt zu den Top-Verdienern auf. Das Team von Trainer Arne Slot soll dem Deutschen ein Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro zahlen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt von einem «guten Schritt» gesprochen. «Weil er da auf seiner Position spielen kann. Das ist ein tolles Umfeld, ein super Club», sagte Nagelsmann.

Bayern galt mal als Favorit im Wirtz-Poker

Auch der FC Bayern München wollte Wirtz unbedingt verpflichten. Die Münchner galten sogar lange als Favorit auf eine Verpflichtung, kassierten dann jedoch eine Absage. Ehrenpräsident Uli Hoeneß oder auch Karl-Heinz Rummenigge hatten immer wieder mit Nachdruck den Wunsch nach außen getragen, dass der Verein alles tun müsse, um Wirtz nach München zu holen.

Beim deutschen Meister sollte Wirtz gemeinsam mit Jamal Musiala wirbeln - wie in der Nationalmannschaft. Die beiden sollten eine neue Bayern-Ära prägen. Wirtz aktueller Marktwert wird auf deutlich mehr als 100 Millionen Euro geschätzt.

Weltklasse in Leverkusen

Wirtz war im Januar 2020 als damals 16-Jähriger vom 1. FC Köln zum rheinischen Rivalen gewechselt und feierte mit 17 Jahren sein Debüt in der höchsten deutschen Fußballklasse. Der Offensivkünstler stieg bei Bayer zum Weltklassespieler auf und wurde in der Saison 2023/24 mit dem Club deutscher Meister sowie DFB-Pokalsieger. Dabei spielte er eine ganz entscheidende Rolle.

Wirtz bestritt bislang 140 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei 35 Tore. Für die deutsche Nationalmannschaft lief er bislang 31 Mal auf. Dabei gelangen ihm sieben Treffer.